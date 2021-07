Vaccini, Pfizer per tutti: richiami a tappeto per i 40enni

Oggi 3.048 dosi, la maggior parte per la fascia 40-49

CAMPOBASSO-ISERNIA. Sono 3.048 le dosi di vaccino anti Covid inoculate in Molise nella giornata di oggi, 15 luglio. Come riferisce il bollettino quotidiano dell’Asrem, tra di esse ben 2.955 sono di tipo Pfizer, 34 Astrazeneca, 57 Moderna e 2 Janssen.

Per quanto concerne la distribuzione per fascia d’età, il siero è stato somministrato a 29 persone over 80; 50 appartenenti alla fascia 70-79; 234 a quella 60-69; 210 tra i 50-59enni; 1.613, la gran parte dunque, per la fascia 40-49; 152 tra i 30-39enni; 312 tra i 20-29enni; 442 tra i 18 e 19enni; infine, 6 nella fascia 16-17.