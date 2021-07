Isernia, passa il bilancio in Consiglio provinciale. Ricci: scuole e strade, ecco a che punto siamo

Il presidente dell’ente di via Berta fa il punto sugli interventi negli istituti superiori ‘Fermi e Cuoco’, sul viadotto Sente e sulla frana di Castelpizzuto. GUARDA LA VIDEOINTERVISTA

ISERNIA. Bilancio di previsione in aula, oggi pomeriggio, in Consiglio provinciale a Isernia.

Il documento contabile 2021-23, come spiegato dal presidente della Provincia Alfredo Ricci, consente all’ente di rilanciarsi nel post pandemia sui due pilastri dell’edilizia scolastica negli istituti superiori e della viabilità. Con il bilancio approvato si potranno mettere a regime gli interventi già in cantiere al ‘Fermi’ e al ‘Cuoco’, ma anche su altri edifici provinciali. L’obiettivo è di completare i lavori per l’inizio del nuovo anno scolastico.

Per quanto riguarda la viabilità, invece, via Berta impiegherà risorse proprie, ma anche finanziamenti ministeriali e fondi specifici per la messa in sicurezza del dissesto idrogeologico creatosi nel tempo, in particolare nell’alto Molise.

“Ricordo – queste le parole di Ricci - che per il viadotto Sente la Provincia non può agire con il proprio bilancio, e che l’Anas ha messo in evidenza la necessità di risorse allo Stato”. Più recente l’emergenza di Castelpizzuto, con la frana lungo la Provinciale 21 che impedisce l’accesso in paese. La Provincia ha terminato la bretella per bypassare il tratto interessato, manca solo il collaudo. Ma anche qui, quel che serve davvero sono le risorse: Ricci, com’è noto, ha chiesto 500mila euro alla Regione, ma sono in corso ulteriori approfondimenti geologici per capire se possano servire più o meno fondi rispetto alle prime stime.

