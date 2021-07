No alla chiusura del Punto nascita a Termoli: parte il ricorso al Tar

Lo ha deliberato la Giunta comunale. L'ente sarà rappresentato dagli avvocati Iacovino e Romano

TERMOLI. Il sindaco Francesco Roberti lo aveva annunciato nei giorni scorsi e ora si è passati ai fatti. Il Punto nascita va tutelato con ogni mezzo e per questo ieri sera la Giunta comunale di Termoli ha deliberato l’impugnazione al Tar contro la decisione dell'Asrem del 14 luglio scorso che ha stabilito “L’immediata sospensione dell’attività di accettazione ostetricia” dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Per proporre il ricorso sono stati incaricati di rappresentare l’ente gli avvocati Vincenzo Iacovino e Massimo Romano.

Con la delibera, il primo cittadino, insieme al suo esecutivo, ha disposto di “promuovere ogni opportuna difesa, ogni azione necessaria e utile nonché ogni atto processuale necessario e utile alla difesa degli interessi dell’ente”.

“La decisione – evidenziano dal Comune - è stata intrapresa in quanto i provvedimenti di chiusura sono stati adottati in assenza di qualsiasi informazione e consultazione con gli enti locali e la popolazione determinando una situazione di grave allarme sociale per la contrazione di servizi socio sanitari essenziali sul territorio. Quanto stabilito comporta conseguenze negative inaccettabili in una area geografica che per la sua morfologia presenta difficoltà oggettive nell’attivazione di eventuali servizi di emergenza, risultando spesso ostacolato il raggiungimento in tempi certi del Punto nascita di Campobasso per quasi tutti i centri bassomolisani".

