Casi di Covid in aumento, Toma: parametri da cambiare per non tornare in Zona gialla

Per il governatore del Molise, in contatto con gli altri presidenti di Regione, i parametri andrebbero calcolati sui ricoveri in ospedale e non sull’incidenza dei contagi sulla popolazione

CAMPOBASSO. “Se continuano ad aumentare i contagi il Molise rischia di tornare in Zona gialla, anche se non c’è nessun malato Covid ricoverato in ospedale. Questo vuol dire che i parametri per calcolare le fasce di rischio vanno rivisti”.

E’ quello che ha detto il governatore del Molise Donato Toma, in merito all’aumento del numero di positivi in regione negli ultimi giorni, con il cluster di Guglionesi che è quello che preoccupa di più e l’incremento di casi anche a Campobasso e in altri comuni. Forse dovuti alla diffusione della variante Delta.

“Sono in chat con gli altri presidenti di Regione – ha anticipato Toma – la nostra idea è quella di chiedere al Governo, come Conferenza delle Regioni, di rivedere i criteri per passare da un colore all’altro. Quello che diciamo è che l’incidenza non va più calcolata sulla base dei contagi in rapporto alla popolazione, ma sulle ospedalizzazioni. Oggi, anche se in Molise aumentano i casi, non c’è più nessun malato Covid in ospedale e la Terapia intensiva è libera da settimane. Stiamo continuando a vaccinare e i vaccini funzionano, per cui se si prende il Covid con sintomi lievi la situazione è diversa da quella che abbiamo vissuto qualche mese fa”.

Quindi un passaggio sulla questione della vendita del Gemelli Molise. “Stiamo studiando le carte e presto manifesteremo la posizione della Regione sull’operazione Gemelli – ha concluso Toma – ma bisogna muoversi con cautela e precisione. In Molise molti amano fare gli economisti e gli scienziati o parlarsi addosso. Ma presto ci saranno novità”.

Carmen Sepede

