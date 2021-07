Isernia, Fratelli d’Italia: pronti ad andare da soli. Rottura in vista anche per le Regionali

Quinta puntata di ‘Cose in Comune’. Il coordinatore regionale Filoteo Di Sandro rilancia con forza la candidatura di Altopiedi sindaco: ultima occasione per il centrodestra per tornare unito, spaccare oggi significa fare altrettanto tra due anni per il governatore. Duro il giudizio sull'amministrazione Toma: “Il presidente è un egoarca, si è isolato da tutti”. GUARDA LA TRASMISSIONE

di Pasquale Bartolomeo

ISERNIA. La partita su Isernia sarà decisiva in chiave alleanze future per le Regionali. Per questo, il centrodestra ha l’occasione decisiva, “forse l’ultima”, per ricompattarsi, rifondarsi e andare unito su un candidato: Alessandro Altopiedi, di Fratelli d’Italia, “proposta giusta, spendibile e vincente”.

Filoteo Di Sandro lancia segnali chiari agli alleati: a livello regionale, afferma senza peli sulla lingua il coordinatore regionale di Fdi, “il centrodestra tradizionale non esiste più, io vedo solo una maggioranza fondata su interessi di potere e legata al governo Toma. Basti pensare alla Lega, fuori dalla Giunta. O ai due consiglieri di Fratelli d’Italia fuori dall’assise per effetto della modifica della legge elettorale che ha cancellato le surroghe, cacciando fuori quattro consiglieri regionali che hanno contributo all’elezione del presidente”.

L’ex assessore alla Sanità della Giunta Iorio, ospite della quinta puntata della trasmissione di isNews ‘Cose in Comune’, esprime un duro giudizio sul governatore Donato Toma. “Il presidente della Regione è un egoarca, che si è isolato da tutti. Non ci ha mai convocati, come partito, per discutere di politica da subito dopo le elezioni. E sulla sanità non mi risulta abbia mai chiamato la delegazione parlamentare nel suo complesso”. Ma non è tenero neppure con il ‘suo’ assessore Quintino Pallante, che “ha scelto di autogestirsi – sottolinea Di Sandro – senza riconoscere il coordinamento regionale e appiattandosi fortemente su Toma”.

Sicuramente positivo, invece, il voto per il sindaco uscente Giacomo d’Apollonio: “Ha amministrato bene. Ha pagato politicamente per un centrodestra diviso e per una Giunta regionale che non ha dato finanziamenti a Isernia. Non mi sembra però che oggi sia interessato a una ricandidatura; se lo fosse stato, qualche mese fa si sarebbe fatto avanti con chi lo ha sostenuto nel 2016”. Insomma, nonostante Fratelli d’Italia sia stato il primo partito a indicare cinque anni fa il generale, oggi va avanti con convinzione sul coordinatore provinciale Altopiedi, “profilo moderato e amministrativamente esperto”. Un nome sul quale, in caso di frazionamenti, Di Sandro non intende mollare: “Abbiamo sostenuto lealmente i candidati di Forza Italia a Termoli e della Lega a Campobasso. Ci aspettiamo lo stesso atteggiamento su Isernia”. Poi avverte: “Mi auguro gli alleati non abbiano la volontà di rompere sulla nostra proposta di accordo. Se fosse così, si aprirebbero scenari critici sia per la città di Isernia, perché noi andremmo da soli come cinque anni fa. Ma soprattutto in previsione delle Regionali in programma tra poco più di un anno e mezzo. Su questo è bene essere chiari: rompere oggi significa rompere anche domani”.

E se Altopiedi, in nome della sintesi mancata, facesse un passo indietro come da egli stesso prospettato? “Per noi il candidato è lui – assicura Di Sandro – ma se fosse necessario il partito è pronto a fare altri cinque o sei nomi”.

Immancabile anche un passaggio sul proprio ‘futuro’ politico: “Non sono interessato a entrare in Consiglio regionale – sgombra il campo – Diversamente, se ci sarà la possibilità e il partito me lo chiederà, non nascondo di avere aspettative per le Politiche. Sono con Giorgia Meloni dal gennaio 2013, quando il partito era all’1,7 per cento. Oggi siamo quasi al 21: credo che qualche merito, in Molise, possa averlo anch’io”.

GUARDA LA TRASMISSIONE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!