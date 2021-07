Vendita Gemelli Molise, il Pcl: “Sanità in balia dei privati”. Poi invoca l’esproprio della struttura

La dura nota della sezione regionale del Partito Comunista dei Lavoratori in merito alla vicenda dell’ex Cattolica le cui sorti sono ancora ignote

CAMPOBASSO. “La messa in vendita della Gemelli Spa di Campobasso è l’altro colpo che il capitale privato incassa sempre in barba del diritto alla salute”: questo l’incipit della dura nota con cui il Pcl Molise interviene sul caso della struttura sanitaria le cui quote, minoritarie, sono disponibili per l’acquisizione da parte del migliore acquirente. Tra le manifestazioni di interesse ci sarebbero quelle del gruppo Neuromed, di Humanitas e di Pegaso.

La sezione regionale del Partito Comunista dei Lavoratori, alla luce dello scenario profilatosi all’orizzonte, invoca l’esproprio della struttura.

“Non ci interessa tanto sapere a quale cordata del capitalismo sanitario sarà assegnato il bottino – recita il comunicato - Il punto è che questa giostra, diretta dal Vaticano (uno dei colossi del capitalismo internazionale), passa attraverso l’intreccio tra la Fondazione G.P. II, la Cattolica, il Policlinico Gemelli e la sua diramazione del Gemelli Molise, che divenuta SPA si è liberata dal vincolo giuridico di reinvestire gli utili sulla struttura sanitaria molisana, in modo da poterli usare liberamente ed ovunque: una catena economica che in sostanza termina col potere decisorio dell’Arcivescovato di Milano”.

Di qui la reazione: “Occorrono una forza di massa uguale e contraria e una piattaforma che smantelli questo sistema di potere sulla sanità: esproprio senza indennizzo della Gemelli Molise Spa, - tuona il Pcl - con nazionalizzazione o regionalizzazione che riconduca le sue attività sanitarie sotto il controllo sociale e democratico della popolazione molisana, tanto più a fronte dei 37 milioni di euro (rivalutati) ricevuti per costruire la struttura e gli altri milioni intascati per le prestazioni”.

Provvedimenti estremi che, sempre secondo i Comunisti, dovrebbero essere estesi anche alle altre strutture private del Molise.

