Vaccini, 3.094 dosi: crescono i numeri tra i minorenni

Pfizer il siero ormai predominante. Centoventuno le dosi tra i 12 e 17enni: ieri erano appena 6

CAMPOBASSO-ISERNIA. Sono 3.094 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Molise nella giornata di oggi, 16 luglio. Come riferisce il bollettino quotidiano dell’Asrem, tra di esse 3.028 sono di tipo Pfizer, 50 Astrazeneca, 13 Moderna e 3 Janssen.

Questa la distribuzione per fascia d’età: il siero è stato somministrato a 107 persone over 80; 83 appartenenti alla fascia 70-79; 142 a quella 60-69; 223 tra i 50-59enni; 1.802, la stragrande maggioranza, per la fascia 40-49; 135 tra i 30-39enni; 157 tra i 20-29enni; 324 tra i 18 e 19enni; 38 nella fascia 16-17; 83 tra i 12-15enni. In totale, sono 320.129 le dosi somministrate all’inizio della campagna vaccinale.

