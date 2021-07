Isernia: biblioteca provinciale e osservatorio astronomico verso la riapertura, nulla da fare per il Musec

Il presidente Ricci: la collezione privata Scasserra del Museo dei costumi andrà via nei prossimi giorni. GUARDA LA VIDEOINTERVISTA



ISERNIA. Buone notizie per la biblioteca provinciale Mommsen, che riaprirà nei prossimi giorni, nel rispetto della normativa anti Covid. Lo ha annunciato il presidente della provincia di Isernia, Alfredo Ricci, a margine del Consiglio di giovedì scorso, 15 luglio, in sede di approvazione del bilancio di previsione.

La biblioteca, va ricordato, era stata chiusa nell’estate 2020 insieme alle altre quattro strutture turistico-culturali della Provincia d’Isernia - Presidio Turistico, Museo dei Costumi del Molise, Centro Europeo di Ricerche Preistoriche e Osservatorio Astronomico di San Pietro Avellana – per effetto della scadenza del protocollo d’intesa tra Regione ed ente di via Berta, necessario dopo la riforma Delrio che ha ‘spogliato’ le Province delle competenze in materia di cultura. Lo stop aveva provocato l’indignazione generale visto anche il periodo, che avrebbe potuto far arrivare turisti e visitatori in particolare presso il Musec, autentico gioiellino di Isernia.

Se il Presidio Turistico ha riaperto i battenti nello scorso aprile, ora sembra quasi arrivato il turno della biblioteca ‘Mommsen’ e dell’Osservatorio astronomico, che necessita di alcuni lavori a seguito di infiltrazioni che ne hanno logorato l’aspetto negli anni.

Diversamente, nulla da fare per il Museo dei Costumi: la collezione privata Scasserra verrà smantellata già nei prossimi giorni, in quanto la Provincia e l’ex direttore scientifico e curatore del Musec, Antonio Scasserra, non sono riusciti a trovare un accordo a seguito di un contenzioso apertosi tra le parti. Ricci ha sottolineato di essere pronto fino all’ultimo istante a dare un contributo fattivo alla causa. Ma Scasserra “ha legittimante deciso di seguire altre strade – ha commentato il presidente con una punta di amarezza – Posso in ogni caso dire che quello spazio culturale non resterà vuoto, ma tornerà a vivere e a essere fruibile dai cittadini”.

GUARDA IL VIDEO

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!