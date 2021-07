I timori della variante Delta, 42 casi a Guglionesi. Il sindaco: comunicate tutti i casi

Per cercare di evitare l’ulteriore allargamento del cluster. Negli ultimi giorni i contagi sono aumentati in Molise come nel resto d’Italia

CAMPOBASSO. Cercare di evitare l’ulteriore allargamento del focolaio che più preoccupa in Molise.

È per questo Mario Bellotti, il sindaco di Guglionesi, il comune molisano al momento più colpito dal Covid, ha lanciato un appello ai cittadini: rispettare le disposizioni legislative in vigore e usare le mascherine. E soprattutto comunicare tempestivamente in Muncicipio (al telefono 0875.689010 interno 3 Servizi sociali e all'e-mail) tutti i nuovi casi di positività che dovessero emergere da controlli con tampone antigenico o molecolare.

In paese al momento sono 42 i positivi al Covid, secondo i dati aggiornati alla data del 16 luglio 2021, dall’autorità di competenza sanitaria della Regione Molise e dalle certificazioni segnalate, sottoposti al protocollo sanitario del Ministero della Salute.

Al momento si sta cercando di capire se alcuni dei casi già accertati a Guglionesi siano riconducibili alla variante Delta, estremamente contagiosa come è emerso. Così come nci si interroga sulle cause della diffusione del cluster, se dovute a contagi familiari o a contatti avvenuti in situazioni dove non erano state rispettate le norme di sicurezza. Elemento essenziale questo, per circoscrivere il focolaio “evitando di diffondere il Covid sull’intero territorio comunale”, come ha precisato ancora il sindaco. Preoccupato per una situazione scoppiata mentre in paese, così come nel resto del Molise, l’epidemia sembrava essersi fermata.

L’unica consolazione è che non ci sono ospedalizzati. Un criterio questo per riconsiderare il passaggio di un territorio da una fascia di rischio all’altra. Come chiesto dei governatori e come il ministro della Salute Roberto Speranza sembra concordare.

