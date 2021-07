Cerro al Volturno: risolta la grana del 118, da lunedì torna il medico

Il sindaco Di Ianni: soluzione provvisoria, è un primo passo. Ma il metodo del dialogo ha pagato

CERRO AL VOLTURNO. Buone notizie per tutti gli abitanti del territorio comunale di Cerro al Volturno e dell’intera valle del Volturno, che comprende una popolazione di quasi diecimila abitanti.

Da lunedì 19 luglio la postazione del 118 di Cerro sarà infatti nuovamente ripristinata: al suo interno, dunque, tornerà a esserci la presenza fissa di un medico. Una soluzione al problema tanto atteso che arriva dopo quella di Sant’Elia a Pianisi. Il dialogo con l’Asrem portato avanti dal sindaco Remo Di Ianni e dall’intera amministrazione Comunale ha portato i frutti sperati in pochissimi giorni.

“Ringrazio il direttore generale Asrem Florenzano – ha detto il primo cittadino – Il dialogo con lui e gli altri vertici ha prodotto risultati che seppure non definitivi, tuttavia garantiscono la piena efficienza della nostra postazione 118, che dal prossimo lunedì 19 luglio tornerà a riavere la presenza del medico. Una soluzione provvisoria che ci impegna a non abbassare la guardia e insistere nelle attività intraprese di raccordo con le istituzioni preposte, affinché si possa addivenire a una soluzione stabile del problema, ma che intanto garantisce la salute dei cittadini e la salvaguardia di una struttura importantissima per tutto il territorio della Valle”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!