Coronavirus, 13 contagi in Molise. Si allarga il cluster di Guglionesi e c’è un ricovero

Atri 8 casi nel paese bassomolisano, dove è ora obbligatorio portare la mascherina al chiuso e all’aperto. Oggi processati 480 tamponi

CAMPOBASSO. Coronavirus, 13 nuovi casi oggi in Molise, dai 480 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Si allarga ancora il cluster di Guglionesi, con 8 nuovi contagi. In paese da oggi, con ordinanza del governatore Donato Toma, è obbligatoria la mascherina al chiuso e all’aperto, che dovrà indossare anche chi è stato in paese nelle ultime 72 ore.

Gli altri casi di oggi sono a Campobasso (1), Castropignano (2), Montenero di Bisaccia (1) e San Giuliano del Sannio.

Nel bollettino appena diramato dall’Asrem un nuovo ricovero, un cittadino di Guglionesi, con 1 caso di Covid curato al Cardarelli.

Fino ad oggi sono 13.835 i casi di Coronavirus certificati in Molise, con 109 attualmente positivi e 1.985 persone in isolamento. I guariti complessivi sono 13.220 (oggi ne sono stati certificati 9), mentre i morti sono 492.

