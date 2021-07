Allarme Covid a Guglionesi, ordinanza di Toma: mascherine obbligatorie al chiuso e all’aperto

Le misure di sicurezza non solo per i residenti, ma anche per chi ha soggiornato in paese negli ultimi tre giorni. Obiettivo del provvedimento evitare l’ulteriore allargamento del focolaio

CAMPOBASSO. Troppi contagi per Covid a Guglionesi, il governatore del Molise Donato Toma ha firmato un’ordinanza che, per ragioni di sicurezza e di tutela della salute pubblica, prevede l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine al chiuso e all’aperto, fatta eccezione che nella propria abitazione.

L’obbligo, in vigore fino al 25 luglio, si applica non solo per i residenti, ma per tutte le persone che hanno soggiornato in paese nelle ultime 72 ore dalla firma del provvedimento.

La decisione di Toma a seguito della riunione dell’Unità di crisi di oggi e dopo la relazione dell’Asrem sulla presenza di numerosi contagi a Guglionesi. Obiettivo contenere la diffusione dell’epidemia ed evitare che il focolaio possa allargarsi, in paese e nei territori di provenienza delle persone che hanno soggiornato a Guglionesi.

