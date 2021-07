È l’unico ginecologo non obiettore: posticipata la pensione

Il caso/ Scelta obbligata per Michele Mariano, medico di 69 anni: senza di lui in Molise non sarebbe garantita la legge 194 sull’aborto

CAMPOBASSO. Ha deciso di rimanere al suo posto Michele Mariano, medico di 69 anni, unico ginecologo non obiettore in tutta la regione Molise. Lo riferisce l’agenzia di stampa LaPresse.

A dicembre, tuttavia, il dottor Mariano, in servizio presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, sarà comunque costretto ad andare in pensione se la Regione non provvede ad un avvicendamento. In tal caso, non ci sarebbe nessun medico a garantire l'attuazione della legge 194 che disciplina l'aborto, come dichiarato da Maurizio Acerbo, segretario del partito della Rifondazione comunista. "É vergognoso che si consenta da anni di boicottare una legge che ha salvato la vita di migliaia di donne e posto fine alla piaga dell'aborto clandestino", ha aggiunto Acerbo.

"Se la situazione del Molise è estrema, i dati nazionali sul boicottaggio degli antiabortisti sono inquietanti: il 69 per cento dei ginecologi italiani è obiettore di coscienza, nel 35.1 per cento dei reparti di ostetricia e ginecologia non è possibile accedere all'interruzione di gravidanza", ha concluso Pasquale Sisto, segretario regionale Molise.

Il caso del dottor Mariano, costretto a una scelta obbligata, è finito anche sulle cronache nazionali. Come riferisce il sito web Tpi.it, “lo scorso 9 aprile l’Asrem ha pubblicato un avviso per l’assunzione a tempo determinato di un medico di Ginecologia ed Ostetricia, riservato ai non obiettori di coscienza, ma l’offerta è andata deserta”.

Per questo lo scorso 7 luglio il direttore generale dell’Azienda sanitaria del Molise, Oreste Florenzano, ha firmato il provvedimento che proroga fino al 31 dicembre la permanenza in servizio di Mariano. Intanto sono in corso le procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato di un medico non obiettore.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!