Emergenza idrica, Università delle Generazioni: “Urge la realizzazione del lago del Verrino”

Un bacino per ‘servire’ Molise e Abruzzo in caso di necessità, alla luce dell’andamento climatico. Ma anche un’opportunità di sviluppo



AGNONE. Un lago per contrastare l’emergenza idrica. Con questa convinzione l’Università delle Generazioni di Agnone rilancia la necessità della realizzazione del lago artificiale del Verrino.

Un’idea già avanzata nell’estate 2007, che prevede uno sbarramento in località Sprondasino, prima della confluenza con il fiume Trigno, già bloccato, a sua volta, per formare più a monte il lago di Chiauci a beneficio del basso Molise e del vastese.

“La proposta di 14 anni fa è piaciuta a molti – ricorda l’Università delle Generazioni - ed è stata ripresa anche dagli organi di stampa di altre regioni. Tale proposta ridiventa sempre più attuale pure alla luce di un andamento climatico sempre più siccitoso che potrebbe mettere in forte difficoltà non soltanto l’agricoltura e l’industria locali ma anche l’approvvigionamento per le comunità della zona dell’alto Molise e del vastese, sempre più alle prese con crescente fabbisogno. Inoltre c’è sempre in agguato il problema degli incendi e qui c’è da difendere un patrimonio forestale enorme e di pregio (patrimonio Unesco) che, tra tanto altro, attrae migliaia di turisti e vacanzieri, oltre alle ovvie attività di utilizzazione boschiva e di migliore e maggiore ossigeno nell’aria”.

Il Lago Verrino dovrebbe appunto “comparire” da Sprondasino in su per qualche chilometro verso località Santa Lucia (forse anche oltre) e potrebbe essere esteso in proporzione alla grandezza e alla sostenibilità dello suo sbarramento, correndo accanto (a volte pure sotto) alla strada di fondovalle. Sarebbe profondo pochi metri e – sostengono i promotori – “non avrebbe alcun impatto ambientale, anzi, potrebbe ancora di più abbellire e caratterizzare la zona e far nascere nuovi posti di lavoro per addetti al tempo libero, alla pesca sportiva e a tutte le attività annesse e connesse all’uso dell’acqua per il bene pubblico e privato, specialmente per i comuni di Agnone, Castelverrino, Poggio Sannita, Pietrabbondante, Schiavi d’Abruzzo, Bagnoli, Salcito ed altri. Inoltre, tale lago potrebbe finalmente portare a realizzare il tanto già sollecitato ‘Parco fluviale del Verrino’ che, al momento, è segnalato soltanto attorno alle sue sorgenti, nel comune di Capracotta. L’Università delle Generazioni ha sempre raccomandato la lungimiranza sociale e territoriale, anche statistica, e questa volta le proiezioni climatiche – conclude una nota stampa - impongono un correre in tempo ai ripari per non restare improvvidamente e improvvisamente sprovvisti persino del bene più prezioso che è l’acqua”.

