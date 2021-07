“Arrivederci bel Molise, grazie di ‘non’ esistere”

Macchiagodena e il Matese stregano i turisti. Luca, da Genova, scrive al sindaco Ciccone: “Fantastici il borgo, la ‘guida’ di 12 anni innamorata della propria terra, e il suo papà che ‘scolpisce’ il caciocavallo a Guardiaregia. Se questo vuol dire non esistere, va bene così”.

di Maurizio Cavaliere

Da Genius loci, l’iniziativa che offre un soggiorno a chi porta con sé un libro, e poi lo racconta, agli itinerari proposti non solo nel paese ma anche in altri luoghi belli e genuini del Molise. E poi le panchine a forma di libro, l’aria buona (che non è un dettaglio di questi tempi) e quella splendida terrazza sul Matese...

Macchiagodena comincia a raccogliere i frutti dell’impegno profuso sul fronte dell’offerta turistica. I viaggiatori e visitatori continuano ad arrivare nel paese che si trova a metà strada fra Frosolone e Bojano, appoggiato dolcemente su una collina che consente alla vista di ‘impossesarsi’ di buona parte dei boschi del Matese, così verdi e accessibili se solo si vuole.

Ieri sulla pagina del sindaco, Felice Ciccone, è arrivato un nuovo input positivo e incoraggiante. Lo ha scritto Luca Pizzimbone, di Genova, che ha evidentemente sperimentato tutto il buono che, fra tradizioni, prodotti enogastronomici di qualità e ospitalità la nostra bella terra sa offrire. Pizzimbone, arrivato in Molise con la moglie Chiara (foto con l’immancabile caciocavallo) parte con un paradosso che la dice tutta sui luoghi comuni che tanto ti tolgono e poi ti ridanno: “Arrivederci Molise...grazie di ‘non’ esistere - scrive - Perché se esistessi davvero non saremmo arrivati a Macchiagodena, borgo della lettura, dove le panchine sono a forma di libro e la terrazza che si affaccia sui monti del Matese è un angolo riservato a chi ama leggere... cosa? I libri portati e donati dai visitatori, mi raccomando, non turisti, ma visitatori - specifica - Perché se esistessi davvero ogni volta che abbiamo chiesto un’informazione non saremmo finiti direttamente dal sindaco, vero Felice?, o, nei casi più... sfortunati, a colloquio con l’assessore alla cultura (Luciana Ruscitto, ndr). Perché se esistessi davvero quando siamo andati a Guardiaregia per fare una gita in una splendida oasi naturalistica del WWF non avremmo trovato casualmente la guida locale più esperta: Giovanna, una ragazzina di 12 anni follemente innamorata degli animali dell’agriturismo di famiglia e della natura che la circonda, vivendone quasi in simbiosi... ovviamente, la gita si è conclusa davanti al suo papà intento a ‘scolpire’ forme di straordinario caciocavallo. Molise, continua a ‘non’ esistere che va bene così”.

Parole limpide quelle di Luca, parole che confutano i dubbi e rafforzano la sensazione che, al di là di quello che manca (la programmazione e quel ‘fare sistema’ del quale ci si riempie la bocca spesso ancora a sproposito) con una buona idea e una dritta efficace di cose da fare e da vedere ce ne sono tante. Certo, adesso qualche cultore del marketing 5.0 ed esperto in turismo storcerà il naso perché tutto sembra frutto del caso, ma la realtà non è proprio così. In attesa che la Regione si attrezzi sul serio, ben vengano sindaci e operatori pragmatici e di buonsenso. Sono loro attualmente a fare la differenza.

Meglio esistere, sempre, ovviamente, ma se quel ‘non’ alimenta la curiosità, beh va bene anche così, con l’effetto sorpresa che, complice una chiacchierata al fresco di un piazza, e una fetta di caciocavallo, a volte ti stende.

Felice lo è davvero, il sindaco. Quelli che arrivano con Genius loci (gruppi da cinque o quattro) in paese tutti i lunedì e i venerdì “elogiano la qualità dell’ospitalità, quella dei prodotti e delle strutture - spiega Ciccone - ma pure il contatto diretto con le persone e quelle esperienze quasi casuali che proprio non si aspettano”.

Per di più tutte le strutture del paese sono piene. Luglio e agosto sold out e per settembre lievitano le prenotazioni.

Esistere o non esistere, questo è il dilemma. O forse no.

