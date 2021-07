Maltempo, un fulmine si abbatte sul campanile e provoca danni per 100mila euro

Problemi anche per alcune abitazione, in mattinata sono state ripristinate le linee telefoniche e di internet

SAN GIOVANNI IN GALDO. La stima, ancora provvisoria, parla di oltre 100mila euro di danni per il fulmine che ieri mattina si è abbattuto sulla chiesa di San Giovanni in Galdo

L'Ansa riferisce che questa mattina sono state riattivate le linee telefoniche e di internet, ma il fulmine ha anche danneggiato in paese decine di elettrodomestici in case private.

Invece, per quel che concerne la torre colpita , la zona è stata transennata e ora il sindaco Domenico Credico è al lavoro per reperire una piattaforma e i ponteggi necessari per effettuare gli interventi di messa in sicurezza.

La caduta dei calcinacci ha inoltre danneggiato anche alcune abitazioni tanto che è stato utilizzato un drone per verificare i danni dall'alto.

Ingenti dunque i danni e tanti i disagi provocati dall'ondata di maltempo che ieri ha investito gran parte del Molise.

