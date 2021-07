Coronavirus in Molise, altro che zona gialla: zero contagi su 298 tamponi

I dati dell’ultimo bollettino diramato dall’Asrem, che segnala altresì un nuovo guarito

CAMPOBASSO. Dopo la recrudescenza dei contagi da Covid-19 negli ultimi giorni, dovuti alla circolazione prevalente della variante Delta, torna la tregua in Molise.

Il bollettino diramato dall’Asrem in giornata riferisce di zero contagi a fronte di 298 tamponi molecolari processati.

E riporta anche la notizia di un nuovo paziente guarito originario di Campobasso.

Ed ecco che i casi attuali di positività al coronavirus in regione sono 103, di cui 102 riguardano asintomatici o pauci-sintomatici curati a domicilio e uno invece si riferisce a un paziente ricoverato, l’unico Covid, nel reparto di Malattie infettive del Cardarelli di Campobasso; 1.979 le persone in isolamento.

