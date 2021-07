Isernia, scelta coerente con le mie battaglie: Bruno spiega le ragioni del passaggio alla Lega

La consigliera comunale eletta con CasaPound ha aderito al progetto del movimento guidato da Salvini

ISERNIA. “Una scelta di coerenza, che si inserisce nel solco del percorso intrapreso durante questa consiliatura”. Così il consigliere comunale eletta con CasaPound Francesca Bruno commenta il suo passaggio nel gruppo consiliare della Lega, annunciato in occasione della seduta del Consiglio Comunale di ieri.

“Fin dalla mia elezione – prosegue Bruno – ho portato avanti battaglie a tutela della cittadinanza isernina, con una dichiarata impronta sovranista. Non di rado questo mi ha portato a scontrarmi con l’attuale amministrazione comunale ed i partiti che la sostengono, come in occasione della mia proposta di assegnazione di punteggio aggiuntivo per i cittadini italiani per l’accesso agli alloggi popolari.

Oggigiorno, l’unica formazione politica che porti avanti queste istanze in città è la Lega: da qui la mia decisione di aderire al suo gruppo consiliare, per proseguire il percorso intrapreso a difesa della nostra città.

Da oggi lavorerò quindi di concerto con gli altri colleghi della Lega per il bene di Isernia e degli isernini”.

