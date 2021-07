Nuovo stop per Nico Romagnuolo: ‘Dimissioni’. Toma nomina Claudia Angiolini

L’ex consigliere regionale, che era stato escluso da palazzo d’Aimmo in seguito all’abolizione delle surroghe, lascia la poltrona di Commissario straordinario del Nucleo industriale Campobasso-Bojano.

Le sue dimissioni erano inevitabili, in quanto l’incarico di Commissario del Consorzio industriale Campobasso-Bojano non era conferibile alla sua persona. Nico Romagnuolo, ex consigliere regionale di Forza Italia, costretto a lasciare il suo posto a palazzo d’Aimmo in seguito al provvedimento per abolire le surroghe, voluto dal Presidente Toma, è stato di fatto indotto a rassegnare le dimissioni, alla base ci sarebbero ‘motivi di natura personale’ come ha detto ai colleghi di Primo Piano Molise.

Non poteva essere lui il Commissario del Nucleo perché erano trascorsi circa 5 mesi e non 24 dalla sua ultima partecipazione a un’assise legislativa regionale in qualità di consigliere.

Era stata l’Autorità nazionale Anticorruzione a deliberare l’inconferibilità della nomina e a stabilire il divieto per la giunta Toma di effettuare nomine per tre mesi. Il Presidente della Regione, preso atto delle dimissioni, e quindi anche della delibera dell’Anac, ha subito provveduto alla sostituzione di Romagnuolo, nominando l’avvocato Claudia Angelini come nuova commissaria del Consorzio. Non un incarico volontario, ovviamente, ma ben remunerato. Che durerà sei mesi.

Per Romagnuolo, che era stato l’unico dei quattro ‘surrogati’ (gli altri Matteo, Tedeschi e Scarabeo) a non fare ricorso contro l’esclusione) l’attività amministrativa nell’alveo degli organi regionali continua a essere a spizzichi e bocconi: 22 mesi come consigliere regionale, 5 come Commissario straordinario del Consorzio industriale Campobasso-Bojano.

