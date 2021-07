Comunali Isernia, tra i litiganti lui ‘gode’: Tedeschi sindaco, si può fare

L’imprenditore tira dritto per la sua strada: liste già pronte e obiettivo larghe intese senza porre veti a nessuno. Impasse candidature per le altre coalizioni: finora niente sintesi sui nomi in campo

ISERNIA. Cresce il fermento a Isernia in vista delle Comunali d’autunno. E mentre centrodestra e centrosinistra, con annessi movimenti civici, faticano a trovare la quadra per l’individuazione di un candidato sindaco di coalizione, c’è chi ha ben chiaro il percorso da intraprendere verso lo scranno più alto di palazzo San Francesco.

È l’imprenditore Cosmo Tedeschi che, seppur in sordina dato il suo ruolo di consigliere comunale in carica, si è organizzato per tempo per non arrivare impreparato all’appuntamento con le urne: ha già pronte delle liste, ma soprattutto è pronto a misurarsi nuovamente in prima persona con il voto.

Nella gran confusione generale, è il primo candidato sindaco ufficiale. Se poi correrà da solo oppure con il sostegno di altri, saranno le prossime settimane a dirlo.

Punta ad un’ampia coalizione, alle larghe intese. Un po’ come proposto dall’ex governatore Iorio ai microfoni di isNews. Ma invece di fermarsi al progetto ideale, Tedeschi sembra essere passato ai fatti: lavorando alla creazione di un gruppo eterogeneo, in grado di rappresentare tutte le anime della politica. E le recenti annessioni al suo gruppo di Vittoria Succi, ex Popolari, e di Mario Antonelli, eletto con la lista civica del sindaco d’Apollonio e oggi riferimento della Fiamma Tricolore, ne sono eloquente esempio. Senza trascurare il fatto che interlocuzioni sarebbero avviate anche con il centrosinistra e con il Movimento Cinque Stelle.

Tedeschi, con pieno spirito imprenditoriale, non pone veti a nessuno. Ha scelto la via dell’apertura a tutti, come sottolineato anche in una recente riunione politica in cui ha fatto proprie le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella circa la necessità, in una fase di emergenza come quella attuale, di unire le forze in nome del bene comune. L’obiettivo di Tedeschi è, dunque, quello di mettere in piedi un governo cittadino di salute pubblica, che accolga tutte le persone volenterose e desiderose di lavorare insieme per migliorare il volto di Isernia e la sua vivibilità. Nonostante le aspre critiche, specie negli ultimi tempi, all’indirizzo dell’Amministrazione d’Apollonio, aprirebbe le porte pure ai ‘delusi’, purché disposti ad impegnarsi nel suo progetto.

Insomma, il treno è partito e nel suo viaggio verso la meta accoglierà chiunque vorrà seriamente salire. Tedeschi, che non vive di politica, conosce a fondo la città ed è molto conosciuto, avendo sempre vissuto nel capoluogo pentro, è il capotreno. È pronto per fare il sindaco e saranno solo le urne a decretarne il successo o meno.

