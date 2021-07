Covid, il virus riprende la corsa: 15 contagi, ma 9 guariti

Tasso di positività al 2,26 per cento

CAMPOBASSO. Bollettino Asrem con 15 contagi da Covid-19, quello di oggi 20 luglio, in Molise. I dati riferiscono di 2 casi a Baranello, 3 a Belmonte del Sannio, 2 a Bojano, 3 a Campobasso, 1 a Campodipietra, 3 a Guglionesi e 1 a Riccia. Ma ci sono comunque 9 guariti, di cui 6 a Guglionesi, che passa così a 47 persone che hanno contratto il virus.

Il tasso di positività oggi ammonta al 2,26 per cento, considerando i 662 tamponi processati. In ospedale, tuttavia, si conta una sola persona ricoverata in Malattie Infettive, mentre resta vuoto il reparto di Terapia Intensiva del Cardarelli di Campobasso. I soggetti in isolamento sono 1.985; 109 il totale dei positivi di cui 96 in provincia di Campobasso e 13 in quella di Isernia.

