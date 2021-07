Grande Capobianco: si laurea dal villaggio olimpico di Tokyo

Il coach venafrano che, fra pochi giorni, guiderà la nazionale femminile del ‘3 contro 3’ alle Olimpiadi trova il tempo di ultimare il Corso in ‘Psicologia del lavoro e delle organizzazioni’ dal Giappone.

di Maurizio Cavaliere

E sono due lauree. In trasferta a Tokyo per guidare la nazionale femminile del ‘3 contro 3’ in lizza alle Olimpiadi, Andrea Capobianco, esperto e quotatissimo coach venafrano, in pianta stabile da 11 anni nel giro delle Nazionali di basket, ha trovato pure il tempo di laurearsi tra un allenamento e l’altro.

Già, perché ieri, in collegamento telematico dal villaggio olimpico, con l’Università Mercatorum di Roma, ha ultimato il Corso in ‘Psicologia del lavoro e delle organizzazioni’.

A 55 anni continua a togliersi soddisfazioni il coach, che al Corriere della Sera ha dichiarato: “Abbiamo sfruttato Meet di Google. Diciamo che è andata molto bene, il voto è stato 98/100”.

Complimenti a lui per la tenacia e la capacità di gestire tutti gli impegni, sportivi e no. La sua prima Laurea, in Scienze motorie, la conseguì giovanissimo. Scienze motorie che lo hanno visto protagonista anche in Molise, all’Università, come docente di Teoria tecnica e didattica degli sport di squadra, pe lui... ovviamente la Pallacanestro.

Grande davvero questo tecnico che, a livello sportivo ha ottenuto risultati straordinari: più stagioni in serie A, vice di Simone Pianigiani sulla panchina della Nazionale, argento mondiale alla guida della Under 19 nel 2017 e molto altro.

“Nella tesi ho ricordato le mie precedenti esperienze in panchina e ho dimostrato - ha detto - come ad esempio un canestro fatto o subito non dipende della bella azione in sé, ma anche dal contesto che lo genera”. Contesto personale, che fa il paio con gli stimoli che sai catturare dall’esterno. Contesto che inevitabilmente oggi coinvolge il Sol Levante e quella missione, con le azzurre del ‘3x3’, che Capobianco proverà a rendere concreta e speciale. Per una laurea, sportiva stavolta, di cui si fregerebbe l’Italia intera. Il podio? Magari... Intanto, auguri ancora coach. E in bocca al lupo, non importa che il Corriere della Sera dica che sei di Napoli, anziché molisano doc. Quello che conta è buttarla nel canestro, possibilmente da tre punti, come insegni a fare tu.

