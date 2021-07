Sgarbi benedice Mancini sindaco: con lui Isernia rinascerà

La lista Rinascimento sarà presente alle Comunali a sostegno dell’avvocato e della sua ‘creatura’ Alleanza per il Futuro. L’invito al centrodestra: converga su di lui

ISERNIA. Endorsement del professor Vittorio Sgarbi, critico d’arte e intellettuale nonché onorevole alla Camera dei deputati, per Giovancarmine Mancini sindaco di Isernia. La lista ‘Rinascimento’, diretta espressione di Sgarbi, sarà infatti presente alle prossime elezioni comunali di Isernia.

“Abbiamo chiesto all’avvocato Giovancarmine Mancini - si legge in una nota di Rinascimento - attuale vicepresidente del Consiglio comunale, di accettare la candidatura a sindaco già propostagli da altre forze politiche e civiche, ma, soprattutto, da tante persone libere di Isernia. L’onestà, la coerenza e le capacità politiche e amministrative di Giovancarmine, dimostrate in tanti anni di impegno politico, sono note a tutti e non solo nella regione Molise”.

“Con lui Isernia, ne siamo certi, rinascerà nel solco della sua millenaria storia – aggiunge ‘Rinascimento’ - come autentico motore culturale e turistico di respiro nazionale ed europeo con importanti risultati anche a livello occupazionale. Auspichiamo - concludono dalla lista civica - che l’intero centrodestra e le forze vive della città convergano su di lui, pronti, in ogni caso, a sostenere la sua battaglia elettorale comunque”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!