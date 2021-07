Coronavirus in Molise, nuova impennata di contagi: tasso di positività al 4%. Isernia la città più colpita

Il bollettino diffuso dall'Asrem riporta 17 contagi a fronte di 421 tamponi processati. Ben 12 casi riguardano solo il capoluogo pentro

ISERNIA. Tornano a salire i contagi da Covid-19 in Molise, probabilmente trainati dalla variante Delta. Ed ecco che il bollettino giornaliero diffuso dall’Asrem riferisce di ben 17 nuovi contagi in regione, di cui ben 12 riscontrati a Isernia, a fronte di 421 tamponi refertati.

Gli altri casi fanno riferimento ai centri di Campobasso (1), Frosolone (1), Guglionesi (1), Macchiagodena (1) e Termoli (1). Il tasso di positività supera il 4 per cento. Al momento si tratta di asintomatici o paucisintomatici a domicilio, in quanto la situazione dei ricoveri resta la medesima dei giorni scorsi, con un solo paziente ricoverato in Malattie infettive all’ospedale Cardarelli di Campobasso.

I casi attuali totali di Covid in regione sono così 117, mentre i soggetti in isolamento 2.015.

I guariti accertati oggi sono, infine, quattro.

