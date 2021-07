Cessione Gemelli Molise, svolta in vista: il gruppo Sanstefar favorito su Neuromed e Humanitas

Decisivo per la sterzata alle trattative sarebbe stato il sostegno di un fondo svizzero. Buone notizie all’orizzonte anche per i circa 200 dipendenti del presidio ospedaliero molisano, che da settimane vivono con preoccupazione l’evolversi della complessa vicenda. Nessun posto di lavoro sarebbe a rischio

ROMA-CAMPOBASSO. Ancora nessuna conferma ufficiale è giunta da Roma dove le trattative per la cessione delle quote di controllo dell’ospedale Gemelli Molise Spa, proseguono serrate da giorni, ma le indiscrezioni trapelate nel pomeriggio di oggi riferiscono di un accordo vicino per la cessione del 90% delle quote al gruppo SanStefar, che si sarebbe avvalso dell’aiuto di un fondo svizzero del finanziare molisano Stefano Petracca. Il restante 10% delle quote resterebbe al Gemelli Spa di Roma. Si preannuncia quindi una sconfitta per gli altri due pretendenti più accreditati, il gruppo lombardo Humanitas e il gruppo Neuromed della famiglia Patriciello.

Inoltre ci sarebbe buone notizie all’orizzonte anche per i dipendenti del presidio ospedaliero molisano, da settimane col fiato sospeso per le possibili ripercussioni della vendita: nessun posto di lavoro sarebbe a rischio, almeno questa sembra essere al momento l’intenzione dei probabili acquirenti. Resta da capire se Sanstefar, che gestisce due centri di riabilitazione, riuscirà ad assicurare didattica e ricerca scientifica, cardini per continuare ad avere l'accreditamento con la sanità regionale.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!