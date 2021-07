Covid: schizza in Italia il valore dell’Rt, ma in Molise è pari a zero

È quanto emerge dai dati della bozza di monitoraggio settimanale dell'Iss- Ministero della Salute sull'andamento dei contagi

ROMA/CAMPOBASSO. Cresce diffusamente in Italia il valore dell’Rt, ossia dell'indice di trasmissibilità del contagio da Covid-19.

Ma se in Sardegna schizza, raggiungendo il valore di 2.24 (rispetto a 1.12 della scorsa settimana), e in altre regioni come il Veneto, le Marche e la Liguria si attesta su valori tra 1,45 e 1,65, in Molise è addirittura pari a zero. L’indice più basso del Paese, insieme a quello della Basilicata (0.81).

È quanto emerge dai dati della bozza di monitoraggio settimanale dell'Iss- Ministero della Salute – resi noti dall’agenzia Ansa - sull'andamento dei contagi da Covid, ora all'esame della cabina di regia e che saranno presentati oggi.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!