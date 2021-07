Gemelli, la possibile nuova proprietà si presenta

In testa all’operazione di acquisizione delle quote di maggioranza c’è il manager pugliese Stefano Petracca, già a capo di Sanstefar

CAMPOBASSO. Il nuovo volto del Gemelli Molise è quello del manager pugliese Stefano Petracca, fondatore e presidente di Responsible Capital AG, una società focalizzata sulla tematica degli investimenti sostenibili che hanno anche un impatto positivo a livello economico e sociale. Il nucleo di Responsible Capital è composto da un gruppo di professionisti e investitori internazionali con una comprovata esperienza imprenditoriale di rilievo globale.

Formato in Svizzera e negli USA (Harvard Business School), Petracca è un esperto in gestione e sviluppo aziendale con oltre 20 anni di esperienza. Degno di nota è il suo contribuito allo sviluppo di una multinazionale leader in analisi e ricerca finanziaria, dove ha ricoperto molteplici ruoli manageriali in fase di pre e post quotazione in Borsa.

Durante il suo ultimo incarico Petracca è stato amministratore delegato e head investment management di uno dei principali gestori patrimoniali in Europa.

È già attivo nella sanità molisana essendo socio di maggioranza di Sanstefar Molise e di CRM (Centri di Riabilitazione Molisani), un gruppo di strutture di riabilitazione convenzionate con la Regione Molise. I centri sanitari acquisiti da Responsible Capital in Molise offrono 120 posti di lavoro e curano oltre 10.000 pazienti l’anno.

Stefano Petracca è molto legato alla regione Molise, che frequenta da oltre vent’anni, avendo sposato Stefania, di origine molisane.

