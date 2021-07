Vaccini, prenotazioni in aumento: e oggi 2.698 dosi

Larghissima maggioranza di fiale Pfizer. File fino a tardi al ‘Veneziale’ di Isernia

CAMPOBASSO-ISERNIA. Sono 2.698 le dosi di vaccino anti Covid somministrate oggi, sabato 24 luglio. Lo riferisce il bollettino quotidiano Asrem, secondo il quale 2.382 fiale sono state di tipo Pfizer, 43 Astrazeneca, 250 Moderna e 21 Janssen.

In totale sono state somministrate 340.510 dosi dall’inizio dell’emergenza su un totale di 353.985 consegnate, con una percentuale di inoculazione pari al 96,19 per cento.

Da registrare come, dopo l’annuncio del green pass obbligatorio da parte del Governo a partire dal prossimo 6 agosto, anche in Molise si sia registrato il raddoppio delle prenotazioni in un solo giorno: da circa 500 a 1000, come riferisce ‘il Quotidiano del Molise’.

Lunghe file fino alle 19 di oggi anche presso l’ospedale di Isernia, dove evidentemente i primi effetti della stretta si sono già fatti sentire e i medici sono stati chiamati a fare il turno lungo per vaccinare tutti.