Coronavirus in Molise, zero contagi ma pochi tamponi: nessun guarito

Raggiunge quota 123 il numero dei casi attualmente positivi. I dati aggiornati dall’Asrem

CAMPOBASSO. Domenica tranquilla in Molise sul fronte contagi da Covid-19. Dopo gli exploit degli ultimi giorni, il bollettino giornaliero diffuso dall’Asrem riferisce di zero nuovi positivi in regione e di zero guariti nelle ultime ore.

Un dato registrato però sulla base di pochi tamponi processati: solo 98.

I casi attuali di coronavirus sono così 123, di cui 122 interessano soggetti asintomatici o paucisintomatici trattati a domicilio e uno riguarda un paziente ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Le persone in isolamento ad oggi sono 2.032.

