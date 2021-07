Vaccini Covid, oggi 2.453 dosi. In Molise oltre 344mila somministrazioni

Da domani l’utilizzo del siero monodose di Johnson&Johnson per immunizzare gli over 60

CAMPOBASSO. Coronavirus, prosegue la campagna vaccinale in Molise, oggi somministrate 2.453 dosi, in gran parte Pfizer (1.136) e Moderna (922), con 391 dosi di AstraZeneca e 4 di Janssen.

Da domani, come ha comunicato l’Asrem, sarà utilizzato il siero monodose di Johnson&Johnson per gli over 60 che non hanno ricevuto alcuna dose, destinando Moderna alla fascia di età 16-40 anni, mentre per i più giovani (12-15 anni) si aspettano i rifornimenti di Pfizer.

L’Asrem punta dunque a potenziare la campagna di immunizzazione, per contrastare la diffusione della variante Delta in Molise. Nel frattempo le dosi complessive di vaccino anti Covid inoculate in regione sono arrivate a 344.611 dosi.

