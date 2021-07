Camera di Commercio del Molise, eletta la giunta

Completato oggi il procedimento di rinnovo degli organi camerali

CAMPOBASSO. Il Consiglio della Camera di commercio del Molise, insediatosi il 28 giugno, ha proceduto oggi all’elezione dei membri della Giunta tra i suoi componenti, ai sensi della normativa vigente.

La Giunta si compone di cinque componenti eletti, di seguito elencati, oltre il Presidente in carica Paolo Spina: Aniello Ascolese per settore agricoltura; Francesco Paolo Oriente per l’artigianato; Irene Tartaglia per il commercio, Felice Lalli per l’industria e Angelo Angiolilli per i servizi alle imprese.

