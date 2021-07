Coronavirus, 14 nuovi contagi in Molise: tasso di positività al 2,33%. I guariti sono 26

I dati del bollettino giornaliero diffuso dall’Asrem a fronte di 599 tamponi processati

CAMPOBASSO. Dopo una breve tregua, torna a crescere – seppur in maniera contenuta negli effetti – il contagio in Molise. Nelle ultime ore, a fronte di 599 tamponi processati, sono stati registrati 14 nuovi casi, per un tasso di positività del 2,33 per cento.

I soggetti che hanno contratto il Covid sono originari dei seguenti centri: Campobasso (3), Guglionesi (4), Isernia (2), Termoli (1), Venafro (4).

Ma il bollettino giornaliero diffuso dall’Asrem riferisce anche di 26 guariti, di cui ben 19 di Guglionesi.

Ad oggi in regione si contano complessivamente 109 positivi, di cui 108 asintomatici o paucisintomatici trattati a domicilio e 1 ricoverato in Malattie infettive presso il Cardarelli di Campobasso.

I soggetti in isolamento sono 2.059.

