Isernia in festa per Maria Centracchio: una sfilata di auto per accogliere la campionessa

Parte dai social l'idea di organizzare un corteo di benvenuto in occasione del ritorno a Isernia della judoka bronzo olimpico

ISERNIA. Gioia a mille tra i cittadini di Isernia per il meraviglioso bronzo conquistato alle Olimpiadi di Tokyo da Maria Centracchio.

La judoka, quest'oggi, è sicuramente la protagonista indiscussa di tutte le foto di Facebook e di tutte le storie Instagram caricate con orgoglio da ogni concittadino.

Proprio sui social, per giunta, è nata l'idea di organizzare una grandissima accoglienza in occasione del suo ritorno a Isernia, previsto per il 5 agosto. I promotori dell'evento, infatti, avrebbero in mente di organizzare una sfilata di auto, sulla falsariga di quella realizzata per l'Europeo di Calcio, ovviamente in tutta sicurezza.

"Spero che nella mia regione stiano festeggiando", si chiedeva questa mattina con le lacrime agli occhi la stessa Maria una volta conquistato il terzo posto. La risposta della regione, a quanto pare, non si è fatta attendere: il Molise non solo sta festeggiando oggi, ma vorrà continuare a farlo insieme a lei quando tornerà.

