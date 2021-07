Piano scuola estate, il ministro Bianchi arriva in Molise

Insieme al comandante generale dell'Arma Luzi sarà accolto presso la riserva della Biosfera 'Montedimezzo' a Vastogirardi. Intanto si lavora al documento per il rientro in classe

VASTOGIRARDI. Il Piano scuola estate, messo a punto per consentire agli studenti di recuperare socialità e rafforzare gli apprendimenti, sarà l'argomento al centro della visita in Molise del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi.

Insieme al comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, il generale Teo Luzi, sarà accolto il prossimo 4 agosto presso la Riserva della Biosfera 'Montedimezzo' di Vastogirardi.

Intanto il ministero dell'Istruzione sta lavorando a un documento per il rientro in aula. Come riferisce Skytg 24 sarà presentato nei prossimi giorni alle Regioni e seguirà le linee già indicate dal parere fornito dal Cts. Sul tavolo diversi temi: dall'utilizzo delle mascherine all'importanza del distanziamento, che non sarà comunque imprescindibile, fino ai trasporti e all'ipotesi di un Green pass per i lavoratori del settore. Secondo quanto emerge, studenti e insegnanti torneranno in presenza a settembre, anche dove non sarà possibile il distanziamento.

Mentre sul fronte delle vaccinazioni a docenti e non, ci sarà una "forte raccomandazione", quindi - almeno per ora - nessun obbligo. Resta alta l'attenzione anche sul tema dei trasporti, ma sembra inevitabile il ricorso allo scaglionamento degli orari per l'inizio delle lezioni.

