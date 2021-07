Continua l’estate molisana di Selvaggia Lucarelli: oggi a Campobasso, Roccavivara e Larino

Accompagnata dal fidanzato Lorenzo Biagiarelli, la vulcanica giornalista sta continuando il tour nella nostra regione. E già parla di ritorno nel 2022



CAMPOBASSO-ISERNIA. Dopo essere stata ad Agnone e Montenero di Bisaccia nei giorni scorsi, questa mattina, la giornalista e blogger romana ha visitato altri tre posti della “regione che non esiste”. Campobasso, Roccavivara e Larino, queste le mete.

Nel capoluogo di regione è stata ospite dell’imprenditore Rino Morelli, proprietario dell’hotel Centrum Palace, e proprio a quest’ultimo la giornalista ha manifestato la volontà di tornare nuovamente in Molise.

Poi, è toccato a Roccavivara. Qui Selvaggia Lucarelli è rimasta stupita dal calore del paesino e dei suoi abitanti. Lei stessa li ha definiti “autentici”.

Ed infine Larino, alla fattoria La Farfalla. Qui il la blogger è rimasto colpito da “un campo con una distesa infinita di lavanda. In questo luogo senza tempo troverete anche delle carrozze dell’800. La collina si affaccia sul lago di Guardalfiera, l’altalena, il profumo di lavanda e il tramonto fanno sembrare il mondo un posto senza bruttezza”. Insomma, la Lucarelli continua a essere testimonial della regione che non esiste, come già l'anno scorso durante la sua prima vacanza molisana.



