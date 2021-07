Quindici milioni per Campobasso. Gravina: la città cambia col Cantiere della transizione

I finanziamenti serviranno a completare il terminal e la piscina di Colle dell’Orso, ma anche a realizzare il Parco dello Scarafone, riqualificare gli alloggi di edilizia sociale e creare una tensostruttura per l’anfiteatro di via San Giovanni dei Gelsi. Il progetto portato avanti con l’Università del Molise

di CARMEN SEPEDE

CAMPOBASSO. Quindici milioni di euro per cambiare il volto di Campobasso ed in particolare dell’area situata tra i quartieri di San Giovanni dei Gelsi, Colle dell’Orso e Vazzieri.

Una cifra importante, quella che il Comune di Campobasso ha ottenuto aggiudicandosi il bando del ‘Cantiere della transizione’, con fondi del Pnnr, piazzandosi al sessantesimo posto tra i 271 progetti risultati ammissibili al finanziamento del Programma nazionale della qualità dell’abitare (PinQua), del Ministero per le infrastrutture e la Mobilità sostenibile.

Fondi che serviranno a completare il terminal e la piscina di Colle dell’Orso, le due grandi incompiute della città, a dar vita a un nuovo polmone verde con la realizzazione del Parco Scarafone e del Parco Avventura, a creare nuovi percorsi pedonali protetti e riqualificare buona parte degli alloggi di edilizia sociale del capoluogo.

Ma anche a completare le villette della zona, a realizzare un centro sociale in via Liguria, a recuperare la Cripta del convento di San Giovanni e una tensostruttura nel parco San Giovanni, per consentire di utilizzare l’anfiteatro per gli eventi culturali durante tutto l’anno.

Progetti importanti, illustrati in una conferenza stampa che il sindaco di Campobasso Roberto Gravina ha tenuto questa mattina, con il rettore dell’Unimol Luca Brunese, il dirigente comunale Giuseppe Giarrusso e il docente dell’ateneo molisano Stefano Panunzi.

“Un risultato che premia un lavoro di squadra fatto dal Comune, in stretta sinergia con l’Università e senza avvalerci di studi di progettazione esterna, ma in raccordo con le associazioni del territorio – ha detto Gravina – non è un programma qualsiasi ma un piano che punta davvero a riqualificare l’immagine della città”.

Tutti gli interventi e le azioni di supporto previste, ha rimarcato il sindaco, mirano a ottenere soluzioni durevoli per la rigenerazione del tessuto socio-economico, per il miglioramento della coesione sociale e della vita dei cittadini, per l’arricchimento culturale e l’incremento della qualità delle strutture, facendo coesistere innovazione e innovazione e la sostenibilità con le necessità economiche e ambientali. La scelta dell’area è stata determinata sia dalla presenza di situazioni di degrado sociale ed edilizio, sia perché gli interventi previsti mirano a dare completezza al processo di rigenerazione urbana dell’intera città.

Particolare attenzione verrà posta ad assicurare la migliore connessione possibile tra le varie zone della città, in particolare dove è maggiore la concentrazione di servizi dedicati ai cittadini, puntando sulla riduzione del traffico e dello stress e attuando i criteri della mobilità sostenibile.

“La collaborazione istituzionale – ha detto il rettore Brunese – è una tappa fondamentale per lo sviluppo del territorio. E questo progetto, importante, concretizza un metodo avviato subito dopo il mio insediamento alla guida dell’Università e prima del lockdown”.

Si sono mostrati ugualmente entusiasti di quanto prodotto in fase ideativa e di preparazione, anche l’architetto Giuseppe Giarrusso, dirigente del Comune di Campobasso, e il professore Stefano Panunzi, dell’Unimol. Quest’ultimo ha sottolineato come il progetto spunta a spostare il baricentro della città dal centro storico e murattiano a una zona che si candida ad essere “il nuovo grande cuore verde di Campobasso”. Nell’ottica della sostenibilità ambientale di una “città contemporanea”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!