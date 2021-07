Comunali, spunta la data del 3 ottobre: decisione in arrivo

In corso la trattativa per anticipare le elezioni amministrative. In Molise tornano alle urne Isernia e altri 30 centri

ROMA/ISERNIA. Elezioni comunali il 3 ottobre? L'ipotesi si fa sempre più insistente. Come riferisce 'La Repubblica' il Consiglio dei ministri convocato per questa mattina è ancora in forse. Ma nella maggioranza c'è chi non esclude che, qualora si dovesse svolgere, il Cdm possa fissare già domani la data delle prossime elezioni.

Per adesso, va avanti il confronto del governo con i partiti e all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri ci sarà solo la data delle amministrative. E non il decreto che introduce il nuovo elenco dei luoghi dove si potrà entrare soltanto con il Green Pass, o per viaggiare su treni, aerei e navi, compreso l'obbligo vaccinale per i docenti.

La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese spingerà per indicare come data quella di domenica 3 ottobre, e non quella del 10. Il timore è una nuova ondata di contagi post-estate legate al Covid. Meglio quindi anticipare i tempi. Ma questo comporterà una serie di impegni da rispettare. Se dovesse essere scelta la data del 3 ottobre per andare alle urne bisognerà chiudere le liste entro la fine di agosto. I tempi sarebbero più stretti ma mai come se si votasse il 26 settembre, una delle prime date indicate per le amministrative diventata ora improbabile. In questo caso, infatti, non ci sarebbe più tempo: i 55 giorni che dovrebbero passare tra la chiusura delle liste e le elezioni ormai non bastano.

In Molise, si diceva tornano alle urne 31 Comuni:

Provincia di Campobasso: Baranello, Casacalenda, Civitacampomarano, Guardiaregia, Matrice, Molise, Morrone del Sannio, Portocannone, Rotello, San Biase, San Giacomo degli Schiavoni, San Massimo, Sepino e Ururi.

Provincia di Isernia: Acquaviva d'Isernia, Bagnoli del Trigno, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carpinone, Castel San Vincenzo, Chiauci, Colli al Volturno, Forlì del Sannio, Isernia, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pettoranello del Molise, Pizzone, Roccamandolfi e San Pietro Avellana.

