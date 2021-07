Vaccini Covid, oggi 2.385 dosi. Ampia copertura nella fascia 20-39

Avanti tutta con Pfizer e Moderna

CAMPOBASSO-ISERNIA. Coronavirus, prosegue la campagna vaccinale in Molise. Oggi, 29 luglio, somministrate 2.385 dosi, in gran parte Pfizer (1.873) e Moderna (443), con 26 dosi di AstraZeneca e 43 di Janssen.

Per quanto riguarda la distribuzione per fascia d’età, sono stati inoculati 21 vaccini tra gli over 80; 114 tra i 70-79enni; 93 tra i 60-69enni; 140 tra i 50-59enni; 400 tra i 40-49enni; 798 tra i 30-39enni; 710 tra i 20-29enni; 17 tra i 18-19enni; 77 tra i 16-17enni; 15 tra i 12-15enni.

