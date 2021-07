Isernia, ‘convergenze parallele’ su Tedeschi sindaco: Fratelli d'Italia e Iorio verso il via libera

Comunali/ La mossa che spiazza tutti: nel centrodestra si va verso un clamoroso accordo sul nome dell’imprenditore ex Pd e Idv, oggi espressione del civismo e fautore delle larghissime intese. Si attendono le reazioni di Lega e Forza Italia

di Pasquale Bartolomeo

ISERNIA. Michele Iorio e Fratelli d’Italia vogliono Cosmo Tedeschi sindaco. L’indiscrezione è quella di un progetto ambizioso, difficile ma non impossibile, di ‘convergenze parallele’ 2.0. Un’intesa tra forze politiche tradizionalmente distanti, che scelgono di avvicinarsi per l’interesse comune.

IL COMPROMESSO. Sessant’anni dopo Aldo Moro, Isernia potrebbe vivere una stagione all’insegna di un clamoroso ‘compromesso storico’ in salsa locale. I rumors delle ultime ore riferiscono di una virata imprevedibile di Fratelli d’Italia, con in testa il coordinatore regionale Filoteo Di Sandro e l’ex governatore Michele Iorio, sul nome dell’imprenditore Tedeschi, consigliere comunale in carica eletto nel 2016 a capo di un polo civico, ma con trascorsi nell’Italia dei Valori prima e, più di recente, col Pd. La data delle prossime Comunali, quasi certamente il 3 ottobre, è dietro l’angolo: e una mossa del genere spiazza tutti. Soprattutto il centrosinistra, cui Tedeschi si era proposto, facendosi sfuggire l’occasione.

IL NOME ESTERNO. In casa centrodestra, nel rispetto di un accordo locale di ‘spartizione’ delle candidature nelle tre città più importanti del Molise, Forza Italia ha espresso un proprio nome a Termoli (Roberti, risultato vittorioso) e la Lega altrettanto a Campobasso (D’Alessandro, sconfitta al ballottaggio). A Isernia, dunque, tocca a Fdi. Il coordinamento regionale fa il nome del coordinatore provinciale pentro, Alessandro Altopiedi. Ma il diretto interessato auspica l’unità del centrodestra e si dice saggiamente pronto, in caso contrario, a fare un passo indietro. La convergenza di Lega e Forza Italia infatti, non si vede e il partito della Meloni deve cercare un’alternativa. Non per forza un nome ‘interno’, ma la proposta deve necessariamente arrivare da Fdi.

Qui spunta Tedeschi il quale, non è un mistero, da mesi sta lavorando a un progetto di larghe intese, il più ampio e trasversale possibile, senza steccati, preclusioni e veti per nessuno, ma aperto a ogni contributo. Proprio in virtù di questo trasversalismo inclusivo, Tedeschi e il suo entourage si sono seduti anche ai tavoli di coalizione del centrosinistra e del costituendo Grande centro. L’imprenditore ha già pronte alcune liste, fa proseliti in Consiglio comunale e, soprattutto, non esclude di voler scendere in campo in prima persona, anche questa volta. Lunedì scorso, in una nota stampa, ha definito se stesso una persona che ha sempre lavorato di squadra. E ha aggiunto che, “per ottenere realmente risultati utili per la città servono unità e concordia”.

Parole che devono aver lasciato il segno. Anche perché lo scorso 18 giugno lo stesso Michele Iorio, ai microfoni della trasmissione di isNews ‘Cose in Comune’, aveva lanciato l’idea di una coalizione di tutti, sul modello del governo Draghi, ma con dentro anche Fratelli d’Italia.

CHI PRIMA ARRIVA... L’ipotesi di Tedeschi sindaco era stata avanzata anche in sede di riunione del centrosinistra, che finora non ha trovato la sintesi tra ben 10 potenziali candidati. Così Fratelli d’Italia, di fronte ai tentennamenti altrui, ne ha approfittato e ha battuto gli avversari sul tempo, dicendosi pronta a candidare l’imprenditore e a collegarsi alle sue liste con il proprio simbolo e con la civica di Iorio, ‘Insieme per il Molise’.

L’auspicio di Tedeschi, a un passo da un accordo che spiazza tutti, è che anche gli altri partiti del centrodestra scelgano di andare insieme e di appoggiarlo, evitando pericolose divisioni e raccogliendo l’invito all’unità per il bene comune.

L’obiettivo è evitare il ballottaggio che, come noto, per il centrosinistra è sempre stato una cura ricostituente.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!