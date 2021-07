Sanità, Molise senza pace: si dimette la commissaria Degrassi

Arrivata quattro mesi fa per sostituire il generale Giustini, getta la spugna per non aver ottenuto l'adeguato supporto richiesto per portare avanti l'incarico

CAMPOBASSO. Flori Degrassi lascia il ruolo di commissario ad acta della Sanità della regione Molise. Lo riporta il sito web della Tgr, riferendo di aver ricevuto conferma diretta anche dal governatore Donato Toma.

La commissaria, classe 1951, di origini friulane, era da quattro mesi in Molise e avrebbe gettato la spugna per "serie ragioni personali". Dopo la nomina, aveva infatti chiesto di essere affiancata da una struttura di fiducia dell’Agenas, l'Agenzia nazionale dei servizi sanitari ma non avrebbe ricevuto il supporto necessario in termini di risorse. Personale qualificato in termini manageriali e contabili, che evidentemente a livello locale non aveva ritenuto sufficiente.

La Degrassi – arrivata in sostituzione del precedente commissario Angelo Giustini, anch’egli dimissionario dopo aver svolto l’ultimo incarico come commissario e poi direttore generale dell’Asl Roma 2 - aveva definito la situazione di deficit sanitario regionale particolarmente “complessa”. E senza le professionalità ritenute idonee, da sola non sarebbe più stata in grado di portare avanti il delicato impegno affidatole dal Governo centrale.

La manager, sempre come riferito dalla Tgr, ha auspicato che la sub-commissaria Annamaria Tomasella resti al suo posto.

