Venafro, scoppia il cluster degli indiani: 14 casi in tre famiglie

Si tratta di persone che lavorano presso una stessa azienda zootecnica in Campania, al confine con la città

VENAFRO. Sono 14 i casi registrati oggi a Venafro di Covid-19. Un cluster che sulla carta potrebbe suscitare preoccupazione, ma in realtà, come spiega il sindaco Alfredo Ricci, la situazione è circoscritta a tre sole famiglie.

“Si tratta di persone di nazionalità indiana – ha dichiarato Ricci - che hanno un comune denominatore, ovvero quello di lavorare in una stessa azienda zootecnica in Campania, al confine con Venafro. Tutti loro sono in isolamento da diversi giorni, dopo che qualche positività era già emersa a inizio settimana. Sono persone che vivono qui da tempo, in alcuni casi si sono anche sposate con cittadini di Venafro. Siamo in contatto con l’Asrem e con il direttore Florenzano. Mi rendo conto che sono numeri cui non siamo più abituati – ha concluso il primo cittadino - ma la situazione è sotto controllo”. Secondo quanto appreso da Ricci almeno il primo degli indiani ad aver contratto il virus era vaccinato, ma soltanto con la prima dose del siero anti Covid.

