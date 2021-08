Covid, il Molise è l'unica regione italiana ad avere un solo paziente ricoverato

I risultati del monitoraggio dell'ultima settimana

CAMPOBASSO/ISERNIA. Emergenza coronavirus: è in Molise che si registra la situazione migliore in Italia per quel che concerne i ricoveri.

Il dato emerge dal consueto monitoraggio settimanale (aggiornato al 1 agosto) dell'andamento della pandemia realizzato dall'analista Luca Fusaro sulla base dei dati Istat.

“Il Molise – spiega l'esperto - ha un solo ospedalizzato quindi risulta un ospedalizzato ogni 296.547 abitanti che è il totale della popolazione residente della regione al 1° gennaio 2021 (dati Istat). La media italiana è pari a un ospedalizzato ogni 27.133 abitanti, mentre la regione col dato peggiore è la Sicilia con un ospedalizzato ogni 14.759 abitanti”.

Come noto, attualmente, l'unica paziente assistita nel reparto di Terapia Intensiva del Cardarelli di Campobasso è una 36enne di Guglionesi.

