Sostegno ai lavoratori dell’area di crisi, Calenda: in arrivo oltre 2 milioni di euro

L’assessore: “Sarà garantita la prosecuzione degli interventi di Cigs e mobilità in deroga”

CAMPOBASSO. Oltre 2 milioni di euro in arrivo per il sostegno al reddito dei lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Venafro - Campochiaro – Bojano. Lo comunica l'assessore regionale al lavoro, Filomena Calenda.

Alla richiesta di finanziamento hanno lavorato la stessa Calenda e Vincenzo Rossi, direttore dell'agenzia regionale Molise Lavoro.

La Regione, tenendo conto dei dati dell’Inps regionale, è intenzionata quindi a riconoscere a 308 lavoratori un ulteriore periodo di trattamento di mobilità in deroga. A questa platea potrebbero aggiungersi altri quattro nominativi su cui sono tutt'ora in corso accertamenti circa il diritto al beneficio per un ammontare aggiuntivo 26.218,08 euro

La somma, in questione, di cui la Regione è appena risultata assegnataria sarebbe la prosecuzione del trattamento che era già stato autorizzato pari a 4 mensilità per un ammontare di 2.045.010,24 euro.



“Sarà garantita – spiega l’esponente della Giunta Toma - la prosecuzione degli interventi di Cassa Integrazione e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa relativi all'anno 2020 che non erano stati autorizzati per mancanza della copertura finanziaria”.

“Ne consegue – continua Calenda - che le risorse assegnate con il decreto in questione, possono essere destinate a coprire le mensilità del 2020 e saranno necessarie a garantire la continuità con i trattamenti riconosciuti per il 2021 dalla legge 178/2020 per i quali è stato previsto un apposito stanziamento a valere sul fondo per l'occupazione e la formazione”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale https://www.facebook.com/groups/isnews.it/

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti https://t.me/isnews_it

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto! https://bit.ly/isnews_wa_iscrivimi