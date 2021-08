Montedimezzo, il ministro Bianchi 'investe' 150 nuove Sentinelle della biodiversità

Si tratta di studenti provenienti dal Molise, Piemonte, Calabria, Abruzzo e Lombardia nell'ambito dell'evento centrale dell'Accordo siglato con il Ministero dell'Istruzione per il Piano Scuola Estate. La cerimonia alla presenza del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Teo Luzi. GUARDA IL VIDEO

VASTOGIRARDI. Il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, ha conferito il riconoscimento di ‘Sentinelle della biodiversità’ a 150 studenti provenienti dal Molise, Piemonte, Calabria, Abruzzo e Lombardia nell'ambito dell'evento centrale dell'Accordo siglato con il Ministero dell'Istruzione per il Piano Scuola Estate. L'evento si è tenuto a Vastogirardi, nella splendida cornice naturalistica di Montedimezzo, Riserva della Biosfera che ospita la sede locale del Reparto Carabinieri Biodiversità.

"Se un ragazzo contempla la natura - ha sottolineato il generale Tuzi a margine dell'evento - la ama e la protegge. I grandi protagonisti sono stati gli insegnanti. Noi carabinieri abbiamo dato un contributo, sulla base della nostra esperienza, per creare una coscienza ambientale in questi ragazzi. Abbiamo il dovere di lasciare, a nostri figli, l'ambiente nelle migliori condizioni affinché se ne innamorino e lo proteggano". Rivolgendosi ai ragazzi Tuzi ha poi detto: "Contemplate la natura, guardatevi intorno, ciò che è intorno a voi è bellissimo, lasciate i telefonini per ritrovare voi stessi. Utilizzate i vostri cinque sensi per sentire la natura".

In videoconferenza è intervenuto il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, che ha spiegato come l'obiettivo sia "ripartire dal cuore verde d'Italia per ricucire il nostro Paese. Noi siamo in una frase fondamentale: non ci sarà rilancio del Paese se, nel contempo, non ci sarà ricostruzione morale, democratica e politica. Tutto questo - ha aggiunto - si fa attorno alle nostre forze dell'ordine, si fa attorno ai rappresentanti della nostra democrazia, si fa con una scuola che diventi non solo aperta e inclusiva, ma anche una grande scuola di legalità. La legalità si ricostruisce nella capacità di riappropriarsi del proprio ambiente. La figura della Sentinella è umile, ma fondamentale perché dimostra la presenza attiva dello Stato. La scuola è fondamentale poiché aperta inclusiva vicina alla comunità".

Nel corso dell’evento sono stati presentati i progetti e i laboratori svolti dai ragazzi. Si è proceduto poi alla messa a dimora, a cura sempre delle nuove ‘Sentinelle’, di un giovane esemplare di leccio, e alla rimessa in libertà di alcuni animali – alcuni esemplari di uccelli rapaci, un istrice e due ricci - ospitati e curati dai forestali della Riserva.

