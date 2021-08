Molise luogo del cuore per Selvaggia Lucarelli. La nonna di Agnone e le visite da bimba a Termoli

La giornalista e blogger continua a parlare della regione nei suoi racconti di viaggio. Dopo la vacanza del 2020 anche quest’anno è tornata con il compagno Lorenzo Biagiarelli. In quelli che evidentemente sono luoghi della memoria

CAMPOBASSO. Il Molise è un posto del cuore per Selvaggia Lucarelli, perché dove ci sono le origini non può che esserci il cuore. E l'anima.

E che le origini di Selvaggia Lucarelli sono anche legate al Molise lo ha fatto scoprire lei, la famosa giornalista e blogger, nei suoi nuovi diari di viaggio. Quelli della seconda vacanza in Molise, quella del 2021 - stavolta è stata anche a Campobasso - che segue la vacanza di un anno fa del post lockdown, quando Selvaggia documentò su Facebook e Instragram le sue tappe in una regione scoperta e fatta scoprire a tanti suoi follower. Mare, monti, borghi, il Ponte tibetano e la cascata di Carpinone, l’area archeologica di Altilia. E in mezzo tanti incontri con i molisani.

Ora in un post sui suoi canali social ha raccontato della cena di qualche sera fa ad Agnone, insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli. Agnone, “il paese originario della mia nonna paterna Leonilde, ma questa è un’altra storia”, ha scritto introducendo il racconto di una conversazione tra due coppie non più giovanissime, sedute a un tavolo accanto al loto. Un racconto che è un insegnamento di vita.

Nonna dell’Alto Molise, Leonilde Paolantoni, e vacanze da bambina a confini con il Molise, a Cupello, vicino Vasto, dove i Lucarelli hanno ancora casa. Quindi con il papà una puntata a Termoli non mancava mai. Una città che ha ritrovato diversa e migliorata rispetto a quando la visitava da bimba. “Una perla dell’Adriatico” come l’ha definita. Anche questo, evidentemente, un luogo dell’anima.

C.S.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!