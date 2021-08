Sanità, primi nomi per il dopo Degrassi: il Forum propone Gino Strada presidente

La richiesta rivolta al presidente del Consiglio Mario Draghi e al ministro della Salute Roberto Speranza

CAMPOBASSO. Una petizione da inviare al presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, per inviare Emergency a risolvere i problemi della sanità in Molise. E una richiesta al Governo e al ministro alla Salute Roberto Speranza, a nominare commissario ad acta per il rientro dal deficit il fondatore di Emergency Gino Strada, "persona che sicuramente ha a cuore la difesa della sanità pubblica e di qualità".

Questa la richiesta che Italo Testa, presidente del Forum per la difesa della sanità pubblica di qualità in Molise, ha rivolto al Governo, dopo le dimissioni di Flori Degrassi. Duro il giudizio del Forum sull’ex commissario “che non ci ha mai ricevuti né ci ha mai dato un segno di risposta".

"Le sue dimissioni e le scarne dichiarazioni che le accompagnano - ha dichiarato Testa - ci confermano che sia la politica regionale che quella nazionale non hanno alcun interesse a vedere riorganizzata la disastrata sanità pubblica molisana e fanno capire a chi vuole capire quali sono state le vere cause delle sue dimissioni: la Regione Molise e il Governo nazionale".

“La Regione Molise – ha aggiunto Testa - voleva e vuole a tutti i costi che l’incarico di commissario vada al Presidente della Regione per continuare la politica iperliberista a favore della sanità privata accreditata, insistendo, a tale scopo, ad indebolire quella pubblica. Ha perciò boicottato, tramite l’apparato dell’assessorato alla sanità e dei suoi funzionari l’azione della Degrassi, come del resto già fatto col suo predecessore, che ci riceveva nel suo ufficio abbassando il tono della voce, facendoci con ciò capire che era controllato con microspie”.

“Il Governo l’aveva nominata promettendole uomini e mezzi per portare avanti il suo lavoro, come fatto nel recente passato con la Calabria, non solo non l’ha supportata, ma è stato consenziente alla cancellazione da parte della Presidente del Senato dell’articolo relativo alla riduzione del debito sanitario del Molise, inserito in un disegno di legge”. Da qui la proposta Gino Strada, già avanzata da altre parti. E ora rilanciata con forza dal Forum.

