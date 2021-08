Isernia, Mancini ‘oltre’ Fratelli d’Italia: scendo dal carro, uno schifo

Comunali/ Il viceresponsabile nazionale enti locali del partito della Meloni si smarca: “La puzza è troppo forte”. Quasi certa la corsa in solitaria come sindaco. Parole di fuoco contro Iorio e Di Sandro: hanno rotto la coalizione di proposito puntando su Tedeschi

ISERNIA. Va dritto per la sua strada, anzi, a tutto a destra. E con un post dai toni durissimi, ufficializza che non sarà candidato con Fratelli d’Italia, il suo partito, di cui è viceresponsabile nazionale enti locali.

Giovancarmine Mancini, capogruppo di Alleanza per il Futuro al Comune di Isernia, non digerisce la scelta ddi Fdi di puntare su Cosmo Tedeschi sindaco. Dal suo profilo Facebook, ricorda come al ballottaggio del 2016, l’imprenditore sia stato buggerato, con i suoi voti finiti a sostegno del candidato sindaco risultati vincente. Ciononostante, “lo hanno buttato all'opposizione umiliandolo e oltremodo deridendolo. Ora sono alla frutta. Non sapendo come fare per danneggiare ancora Isernia, non paghi di tutti i danni che hanno fatto anche all'intera regione, una mandria di democristiani lo candida a sindaco e volutamente rompe la coalizione, scegliendo un esponente già Idv e poi Pd”.

Mancini, pur senza fare nomi espliciatemente, non usa mezzi termini, parla di “schifo”. Accusa i responsabili dello sfascio (Michele Iorio e Filoteo Di Sandro, ndr) di essere saliti sul carro del vincitore, “come nella loro migliore tradizione”, a destra, in Fratelli d’Italia, “senza faccia né dignità alcuna”. Ma lui da quel carro, “se i vertici nazionali non intervengono”, scendo.

“La puzza è troppo forte – tuona - Sono abituato a respirare l'aria pulita e profumata dell'onestà e della coerenza della mia gente e della nostra Meravigliosa Isernia. Per loro combatterò, una volta ancora”.

La corsa in solitaria con Alleanza per il Futuro e la lista Rinascimento di Vittorio Sgarbi è praticamente dietro l’angolo. Salvo accordi su nomi ritenuti degni dallo stesso Mancini, come Gabriele Melogli o Raffaele Mauro, ammesso che il resto del centrodestra riesca a convincere almeno uno dei due a candidarsi.

