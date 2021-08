Botti, abbracci e selfie con tutti: che festa per Maria Centracchio

Gioia e commozione alle sorgenti del Volturno, in tanti hanno accolto la campionessa di judo, bronzo olimpico a Tokyo. GUARDA LA VIDEOINTERVISTA

ROCCHETTA AL VOLTURNO. Le lacrime di gioia che ha mostrato al mondo, le emozioni che ci ha regalato quel giorno di due settimane fa a Tokyo, sono state amplificate oggi per il suo ritorno a casa. Maria Centracchio è di nuovo nel suo Molise, a Rocchetta, alle sorgenti del Volturno per la precisione, dove 160 persone fra familiari, parenti e amici l’hanno accolta con i botti dei fuochi pirotecnici e con quel contatto umano che è mancato tanto in questi giorni.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA AI GENITORI DI MARIA CENTRACCHIO

Undicimila chilometri di distanza e un bronzo: andata e ritorno. Che festa oggi per il ritorno della campionessa molisana che ha fatto gioire l’Italia intera nei primi giorni dei Giochi, anticipando quel carnevale di inni, sfilate e tricolori che avrebbero poi contraddistinto le incredibili Olimpiadi della rappresentativa azzurra in Giappone.

Maria ha abbracciato tutti, si è commossa spesso rivedendo le persone care, anche quegli atleti con i quali ha cominciato a praticare judo quando era ancora una bambina. Il silenzio olimpico le impedirà probabilmente fino all’11 agosto di rilasciare dichiarazioni ufficiali, ma lei non si è sottratta a nessuno, oggi, in uno splendido scenario naturale, a poca distanza da Rocchetta al Volturno, il paese di origine della sua famiglia. Ha chiacchierato con tutti, facendo selfie con i più piccoli, con le vecchie glorie del judo isernino e con tutti gli altri tifosi presenti.

Un caloroso, meritatissimo ritorno a casa. Stasera ripartirà, ma la festa con tanto di onori e altri riconoscimenti che riceverà a breve, con la cittadinanza onoraria che le conferirà il sindaco Teodoro Santilli, è appena cominciata.

