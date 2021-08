Covid, 2 nuovi ricoverati e 4 contagi: ma solo 54 i tamponi

Due ingressi in Malattie Infettive: si tratta di persone residenti entrambe all’estero

CAMPOBASSO-ISERNIA. Quattro nuovo casi di Covid-19, oggi in Molise, ma su un totale di appena 54 tamponi processati.

Come riporta il bollettino quotidiano Asrem, i nuovi contagi riguardano una persona di San Massimo, una di Termoli, un residente in Francia e uno in Lussemburgo; persone queste ultime, con ogni probabilità in Molise per trascorrere le vacanze.

Da registrare, più di ogni altra cosa, l’ingresso di altre due persone nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli di Campobasso, entrambe provenienti da uno stato estero. Sono dunque 4 in tutto i posti letto occupati in Infettivologia, 1 solo in Terapia Intensiva.

Numeri che vanno tenuti costantemente sott’occhio, considerando che la cabina di regia nazionale ha modificato i parametri per il cambio di colorazione delle regioni. Si passa da zona bianca a zona gialla se, superata l'incidenza di 50 casi per 100mila abitanti, si verifica una delle seguenti condizioni: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica è superiore al 15 per cento, oppure il tasso di occupazione dei posti letto in Rianimazione è oltre il 10 per cento. In Molise i posti letto in Terapia Intenxiva sono pari a 39; quelli in area non critica ammontano a 176, dunque la situazione è ancora sotto controllo.

I casi di infezioni attuali, in regione, sono 152 in tutto, 82 in provincia di Campobasso e 67 in quella di Isernia; 147, invece, gli asintomatici a domicilio.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!