Molise, diritto all’aborto e il ‘caso Gerardi’: la ginecologa dimenticata che può sostituire Mariano

La dottoressa è ufficialmente sua sostituta dal 2009, ma pare nessuno se ne ricordi: né l’Asrem, né i giornali, né lo stesso medico non obiettore

CAMPOBASSO. Da mesi ormai si parla del caso Molise ‘Alabama d’Italia’, con il dottor Michele Mariano ultimo baluardo della regione pronto a garantire l’interruzione volontaria di gravidanza. Un diritto, oltre che un pilastro di civiltà e salute pubblica, per le donne molisane e non solo. Ha recentemente ottenuto risonanza nazionale su moltissimi giornali, tra cui Il Manifesto e la Repubblica, la vicenda per la quale l’Asrem continua a posticipare il pensionamento del dottor Mariano. L’azienda ha già rimandato la scadenza per tre volte, cercando al contempo un sostituto tramite un bando di concorso per assunzione con contratto a tempo indeterminato. Ma Mariano sembra insostituibile. Il motivo? Senza di lui, a causa della mancanza di altri medici non obiettori, in regione diventerebbe impossibile garantire il diritto all’aborto sancito per legge. Ma Fanpage rivela che le cose stanno in maniera ben diversa.

In tandem con Mariano lavora infatti, dal 20 gennaio 2009, la dottoressa Giovanna Gerardi, assunta all’ospedale Cardarelli tramite legge 194 nel 2001. Ginecologa e non obiettrice, sostituisce il titolare nell’Unità "Centro regionale per la procreazione responsabile, la contraccezione e le malattie sessualmente trasmesse" ormai regolarmente, cinque giorni la settimana, per un totale di 18 ore. Tramite Pec, la Gerardi ha fatto richiesta formale di subentrare a Mariano già il 10 aprile 2021. Senza ottenere risposta.

La candidatura della Gerardi sembra finita nel dimenticatoio, mentre i riflettori continuano e essere puntati su Mariano, la sua figura di ‘uomo solo in trincea’ e sui pasticci amministrativi intorno a questa vicenda. Ma la soluzione per garantire il diritto all’aborto sembrerebbe esserci, a portata di mano.

